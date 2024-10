Treccani, la celebrazione per i 100 anni come ospite d’onore alla Fiera di Francoforte (Di lunedì 14 ottobre 2024) L’Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani apre le celebrazioni per i suoi 100 anni dalla fondazione come ospite d’onore 2024 alla Fiera del Libro di Francoforte, che prende il via il 15 ottobre, con un progetto espositivo multimediale e un incontro su ‘La cultura che unisce. Da Manuzio all’ebook per riflettere sul futuro del libro’. L’Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani venne fondato a Roma il 18 febbraio 1925 da Giovanni Treccani e Giovanni Gentile e celebrerà nel 2025 questo importante anniversario – annunciato a Francoforte da ospite d’onore – con una serie di iniziative promosse in tutta Italia. Lapresse.it - Treccani, la celebrazione per i 100 anni come ospite d’onore alla Fiera di Francoforte Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) L’Istituto della Enciclopedia Italianaapre le celebrazioni per i suoi 100fondazione2024del Libro di, che prende il via il 15 ottobre, con un progetto espositivo multimediale e un incontro su ‘La cultura che unisce. Da Manuzio all’ebook per riflettere sul futuro del libro’. L’Istituto della Enciclopedia Italianavenne fondato a Roma il 18 febbraio 1925 da Giove GiovGentile e celebrerà nel 2025 questo importanteversario – annunciato ada– con una serie di iniziative promosse in tutta Italia.

Festival Treccani al via a Lecco - i vocabolari scoprono il sesso negli anni ’60 - Al contrario, una parola come omosessualità fu accolta nel 1942 nel Dizionario Moderno di Alfredo Panzini, ma era definita come Aberrazione del senso genetico, il quale è invertito, si risveglia cioè soltanto per effetto di persone dello stesso sesso. È interessante notare che la parola sessismo apparve negli anni ’70 ed entrò a pieno titolo nei vocabolari negli anni ’80, per segnalare ... (Ildenaro.it)

Treccani - negli anni ’80 anche i vocabolari scoprono il sessismo - Festival che continua a portare avanti l’impegno e le raccomandazioni per un uso non sessista della lingua italiana. ROMA (ITALPRESS) – La battaglia contro la discriminazione di genere ha bisogno anche del sostegno linguistico e la parola sessismo, protagonista oggi del dibattito sociale e presente sempre più spesso in tutti i media, ha trovato riscontro ufficiale nei vocabolari a partire ... (Unlimitednews.it)