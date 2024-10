Tragico schianto tra monopattino e auto: 12enne muore sul colpo, ferito l’amico, tragedia a Catania (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il terribile incidente stradale a Palagonia. Un impatto violento che purtroppo non ha lasciato scampo al dodicenne. ferito e ricoverato in ospedale, invece, l'amico e coetaneo che viaggiava con lui sul monopattino. Lutto cittadino il giorno dei funerali. Fanpage.it - Tragico schianto tra monopattino e auto: 12enne muore sul colpo, ferito l’amico, tragedia a Catania Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il terribile incidente stradale a Palagonia. Un impatto violento che purtroppo non ha lasciato scampo al dodicenne.e ricoverato in ospedale, invece, l'amico e coetaneo che viaggiava con lui sul. Lutto cittadino il giorno dei funerali.

