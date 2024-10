Tragedia sfiorata nel Salento. Si rovescia addosso l’olio bollente, ustioni gravi per bimba di due anni (Di lunedì 14 ottobre 2024) Dopo quelle registrate nelle ore e nei giorni scorsi, ancora una Tragedia sfiorata nel Salento. Una bimba di due anni si è accidentalmente versata addosso dell’olio bollente ed ora è ricoverata all’Ospedale Perrino di Brindisi, esattamente al centro grandi ustionati, con gravi ustioni lungo tutto il corpicino. Il drammatico episodio è accaduto nella serata di ieri, intorno alle 21, all’interno di un appartamento a Carmiano. In circostanze ancora non del tutto chiare e definite, infatti, la piccolina si sarebbe rovesciata addosso una pentola con dell’olio bollente mentre si trovava in casa con i genitori. Soccorsa immediatamente dai genitori, allarmati e spaventati da quanto accaduto, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure del caso alla piccola e poi l’hanno trasferito al pronto soccorso del “Vito Fazzi” di Lecce. Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com (Di lunedì 14 ottobre 2024) Dopo quelle registrate nelle ore e nei giorni scorsi, ancora unanel. Unadi duesi è accidentalmente versatadeled ora è ricoverata all’Ospedale Perrino di Brindisi, esattamente al centro grandi ustionati, conlungo tutto il corpicino. Il drammatico episodio è accaduto nella serata di ieri, intorno alle 21, all’interno di un appartamento a Carmiano. In circostanze ancora non del tutto chiare e definite, infatti, la piccolina si sarebbetauna pentola con delmentre si trovava in casa con i genitori. Soccorsa immediatamente dai genitori, allarmati e spaventati da quanto accaduto, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure del caso alla piccola e poi l’hanno trasferito al pronto soccorso del “Vito Fazzi” di Lecce.

