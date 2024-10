Puntomagazine.it - Torta Opera: un capolavoro della pasticceria francese

(Di lunedì 14 ottobre 2024): Eleganza Stratificata tra Cioccolato e Caffè Laè un’icona, famosa per i suoi strati perfettamente bilanciati di sapori e consistenze. Questo dolce è un veroche richiede tecnica, precisione e una grande passione per la. Inventata negli anni ’50, è diventata sinonimo di eleganza e raffinatezza nel mondo dei dessert. La leggenda narra che lasia stata creata per la prima volta dal famoso pasticciere Cyriaque Gavillon nella rinomataparigina Dalloyau nel 1955. Il nome “” è stato scelto in onore dell’Opéra Garnier di Parigi, e si dice che il design stratificatorichiami i diversi livelli di un palco di teatro.