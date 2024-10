Toni Servillo e il regista Fabio Grassadonia al Galleria per salutare il pubblico e presentare il film 'Iddu-L’ultimo padrino' (Di lunedì 14 ottobre 2024) Giovedì 17 ottobre, alla proiezione delle 21, l’attore Toni Servillo e il regista Fabio Grassadonia interverranno in sala al Multicinema Galleria di Bari per salutare il pubblico e presentare il film «Iddu - L’ultimo padrino», proiettato in concorso all’81° Mostra del Cinema di Venezia, e Baritoday.it - Toni Servillo e il regista Fabio Grassadonia al Galleria per salutare il pubblico e presentare il film 'Iddu-L’ultimo padrino' Leggi tutta la notizia su Baritoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Giovedì 17 ottobre, alla proiezione delle 21, l’attoree ilinterverranno in sala al Multicinemadi Bari perilil», proiettato in concorso all’81° Mostra del Cinema di Venezia, e

