The Penguin | il quarto episodio introduce un sorprendente villain DC

La serie DC di successo della HBO, The Penguin, è incentrata sui cattivi che si nascondono nel ventre di Gotham City. Il Pinguino (Colin Farrell) e Sofia Falcone (Cristin Milioti) hanno guidato la storia di famiglie criminali in guerra e di una città in gran parte chiusa al resto del mondo. Sebbene questi due siano le figure più importanti nella trama dello show, sono ben lontani dall'essere gli unici cattivi di Batman ad apparire nella serie. Il quarto episodio di domenica sera ha dato vita a un altro cattivo molto sorprendente. ATTENZIONE: Questo articolo contiene spoiler sull'ultimo episodio di The Penguin! Continuate a leggere a vostro rischio e pericolo Il cattivo in questione è Magpie, che gioca un ruolo chiave nella tragica storia di Sofia Falcone.

