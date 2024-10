Termovalorizzatore a Santa Palomba, Gualtieri: “Pronto per l’estate 2027” (Di lunedì 14 ottobre 2024) Roma, 14 o “L’obiettivo è di aprire il cantiere vero e proprio del Termovalorizzatore nel primo trimestre 2025 e per l’estate del 2027 dovremmo avere i primi rifiuti trattati”. Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, presentando in Campidoglio il progetto del Termovalorizzatore a Santa Palomba. Il Sindaco ha sottolineato che “il ritardo di Roma di dotarsi di un impianto di termovalorizzazione è costato tanto alla città. L’unico vantaggio è che partendo tardi realizzeremo un progetto tra i più avanzati al mondo. Il nostro Termovalorizzatore – ha affermato Gualtieri,- sarà avanzatissimo, le prestazioni ambientali sono oltre gli ultimi Bat, i parametri europei da rispettare. Gli ultimi Bat prevedono tra i 2-5 milligrammi di polveri al metro cubo, il nostro farà meno di 1?. Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Roma, 14 o “L’obiettivo è di aprire il cantiere vero e proprio delnel primo trimestre 2025 e perdeldovremmo avere i primi rifiuti trattati”. Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto, presentando in Campidoglio il progetto del. Il Sindaco ha sottolineato che “il ritardo di Roma di dotarsi di un impianto di termovalorizzazione è costato tanto alla città. L’unico vantaggio è che partendo tardi realizzeremo un progetto tra i più avanzati al mondo. Il nostro– ha affermato,- sarà avanzatissimo, le prestazioni ambientali sono oltre gli ultimi Bat, i parametri europei da rispettare. Gli ultimi Bat prevedono tra i 2-5 milligrammi di polveri al metro cubo, il nostro farà meno di 1?.

