Tajani: "Basta fare la guerra alle banche"

Dopo le ultime polemiche e la posizione della Lega ribadita anche dal vice segretario Andrea Crippa su Affaritaliani.it, il vicepremier e segretario di Forza Italia Antonio Tajani cerca di fare il punto su Manovra e tassa sugli extraprofitti delle banche. "La manovra non sarà facile, ma la dobbiamo scrivere tutti quanti inseme. Non c'è uno

Manovra - Tajani : “Non fare guerra alle banche - concordare contributo con il governo” - “Non possiamo imporre una tassa in base a un principio degli extraprofitti. Antonio Tajani contro la tassazione degli extraprofitti delle banche. “Non possiamo pensare di fare la guerra alle banche. La scriviamo tutti assieme, la approviamo tutti quanti assieme in Consiglio dei ministri, e poi tutti quanti assieme la approveremo in parlamento”, ha aggiunto il ministro degli Esteri. (Lapresse.it)

Tajani - 'fare il possibile per gli ostaggi - lavoriamo duro' - "Dobbiamo fare il possibile per gli ostaggi" a Gaza: "stiamo lavorando duramente come G7". . Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani in un'intervista a Fox. Il titolare della Farnesina ha poi parlato di migranti: precisando che l'Italia sta ottenendo "buoni risultati" sull'immigrazione: "non siamo contro l'immigrazione legale, ma contro l'immigrazione illegale", ha detto. (Quotidiano.net)

M.O : Tajani - ’a Parigi faremo punto - evitare escalation’ - . Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, parlando nella sede della stampa estera in un briefing con il leader del Ppe spagnolo. (Adnkronos) – ”Oggi a Parigi faremo il punto della situazione in Medio Oriente per capire cosa dare a livello diplomatico, per evitare l’escalation”. L'articolo M. (Calcioweb.eu)