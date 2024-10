Suor Alfieri: “Le chat di classe sono tristi ed educativamente sbagliate. Insulti gratuiti ai docenti, gli adulti facciano gli adulti” (Di lunedì 14 ottobre 2024) Le chat di classe sono "tristi ed educativamente sbagliate". Così le definisce all'Adnkronos Suor Anna Monia Alfieri, Cavaliere al Merito della Repubblica ed esperta in politiche scolastiche. L'articolo Suor Alfieri: “Le chat di classe sono tristi ed educativamente sbagliate. Insulti gratuiti ai docenti, gli adulti facciano gli adulti” . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Ledied". Così le definisce all'AdnkronosAnna Monia, Cavaliere al Merito della Repubblica ed esperta in politiche scolastiche. L'articolo: “Lediedai, gligli” .

Suor Monia Alfieri : “Il colore del grembiule non educa - smettiamo con gli stereotipi” - In un'intervista rilasciata all'Adnkronos, Suor Anna Monia Alfieri, Cavaliere al Merito della Repubblica e nota esperta di politiche scolastiche, ha espresso la sua opinione riguardo alla decisione di una scuola pugliese di adottare grembiuli verdi per tutti gli alunni, eliminando i tradizionali colori rosa e azzurro. (Orizzontescuola.it)