Ilprimatonazionale.it - Storia dell’evoluzione dottrinale delle Brigate Rosse

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Roma, 14 ott – Recentemente sul canale Youtube di Progetto Razzia ho ricostruito ladel movimento terroristicoda un punto di vista inedito: non quello giuridico o strettamente storico, ma dal punto di vista “dottrinario”. La dottrinaSi intende con questo termine, usato nel senso strettamente militare, il rapporto tra i mezzi, gli obbiettivi e il contesto in cui l’organizzazione ha vissuto e, di conseguenza, le scelte che sono state compiute per cercare di allineare questi tre fattori. Il video di per sé è piuttosto neutro dal punto di vista morale e si limita ad una asciutta analisi che possiamo riassumere in “cosa è stato fatto” e “perché è stato fatto” soprattutto dal punto di vista della logica organizzativa.