Squalifica Sinner bufera doping | Errore grave

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Jannik, non si sono ancora spenti i riflettori sulla vicenda legata alla sua positività al Clostebol: aveva altre cose da dire. Nessuno, meglio di un atleta, può comprendere come possa essersi sentito Janniknel momento in cui il mondo gli è crollato addosso. Cosa abbia provato quando ha scoperto di essere risultato positivo al Clostebol e ha capito che nulla sarebbe stato più come prima da quel momento in poi. Jannikè risultato positivo al Clostebol durante i controlli del Double Sunshine (LaPresse) – Ilveggente.itQualcuno lo ha difeso e non ha mai dubitato della sua estraneità ai fatti, qualcun altro no. Ma questa è un’altra storia. Sofia Goggia, dal canto suo, non ha mai dubitato dell’innocenza del campione altoatesino, che a Shanghai ha avuto la certezza matematica di rimanere al primo posto del ranking mondiale fino alla fine dell’anno.