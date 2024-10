SpaceX, perché il successo delle bacchette rappresenta un traguardo importante (Di lunedì 14 ottobre 2024) Sono uno step verso il riutilizzo totale, permettendo di ridurre drasticamente i tempi e i costi per portare carichi e persone sia in orbita che nello spazio profondo Wired.it - SpaceX, perché il successo delle bacchette rappresenta un traguardo importante Leggi tutta la notizia su Wired.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Sono uno step verso il riutilizzo totale, permettendo di ridurre drasticamente i tempi e i costi per portare carichi e persone sia in orbita che nello spazio profondo

SpaceX - il super razzo di Starship ‘preso’ al volo (video) : il test 5 è un successo - . com/6R5YatSVJX — SpaceX (@SpaceX) October 13, 2024 La possibilità che il volo andasse male c’era. In quel caso il Super booster sarebbe stato fatto precipitare al largo del Texas, mentre la navicella avrebbe continuato la sua orbita prima di precipitare nell’Oceano. Oggi è stato effettuato il quinto test di volo senza equipaggio della navicella: serviva per valutare che gli ... (Quotidiano.net)

SpaceX - un altro successo : recuperato il booster di Starship dopo il lancio - La missione su Marte per Elon Musk si avvicina: con il recupero di Space X l'azienda del tycoon sudafricano mette a segno uno traguardo storico. (Ilgiornale.it)

Successo per la prima passeggiata spaziale privata della storia : testate le nuove tute di SpaceX - Nei due giorni precedenti la passeggiata spaziale, la pressione all’interno della cabina è stata gradualmente ridotta, mentre i livelli di ossigeno sono stati aumentati per “aiutare a eliminare l’azoto dal circolo sanguigno dell’equipaggio”, come riportato sui profili social della missione. Innovazioni tecnologiche e test in orbita Durante la passeggiata spaziale, Isaacman e Gillis sono ... (Puntomagazine.it)