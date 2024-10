Siena-Grosseto, verso la 4 corsie: cade l’ultimo diaframma della galleria Poggio Tondo (Di lunedì 14 ottobre 2024) Firenze, 14 ottobre 2024 – cade l’ultimo diaframma della galleria di Poggio Tondo nel Comune di Civitella Paganico (Gr), così si apre la strada all’allargamento a 4 corsie di uno snodo fondamentale della E78 (la Siena-Grosseto) dove da aprile scorso proseguono i cantieri. “Un momento storico che segna una svolta per la viabilità del sud della Toscana, un passo avanti decisivo nell’ambito dei lavori di ampliamento a 4 corsie della Siena – Grosseto (E78- lotto 4)”. Così il presidente Eugenio Giani presente stamani, 14 ottobre, durante l’abbattimento dell’infrastruttura. Lanazione.it - Siena-Grosseto, verso la 4 corsie: cade l’ultimo diaframma della galleria Poggio Tondo Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Firenze, 14 ottobre 2024 –dinel Comune di Civitella Paganico (Gr), così si apre la strada all’allargamento a 4di uno snodo fondamentaleE78 (la) dove da aprile scorso proseguono i cantieri. “Un momento storico che segna una svolta per la viabilità del sudToscana, un passo avanti decisivo nell’ambito dei lavori di ampliamento a 4(E78- lotto 4)”. Così il presidente Eugenio Giani presente stamani, 14 ottobre, durante l’abbattimento dell’infrastruttura.

Dal 21 ottobre il numero unico 116117 entra in funzione anche ad Arezzo - Siena e Grosseto - Insomma, un ulteriore passo avanti nell'uniformare e semplificare l'accesso al servizio di continuità assistenziale in Toscana. "Questo nuovo strumento semplificherà l’accesso alla continuità assistenziale per cittadini e turisti", ha detto Giani. Dal prossimo lunedì, 21 ottobre, il 116117 entrerà in funzione anche nelle province di Arezzo, Grosseto e Siena. (Lanazione.it)

Il futuro dell’ingegneria “Svolte“ per disegnare la nuova professione da Siena e Grosseto - Ma l’Italia manca di una cultura della prevenzione e della sicurezza. E come dice sempre il nostro presidente nazionale Perrini, l’obbligatorietà dovrebbe essere estesa anche a chi è laureato e non esercita direttamente la professione, ma lavora proprio in forza di quella laurea magari come dirigente d’azienda". (Lanazione.it)

Incidente sulla Siena-Grosseto - grave un uomo - E’ successo poco dopo mezzogiorno. Nell’incidente è rimasto ferito in gravi condizioni un uomo di 61 anni, trasportato d’urgenza all’ospedale Le Scotte di Siena. Al momento la dinamica non è chiara. Siena, 3 ottobre 2024 – Grave incidente oggi all’imbocco della Siena-Grosseto, direzione Grosseto. (Lanazione.it)