Serie C, un gol al 93° fa saltare la panchina dell'Arzignano (Di lunedì 14 ottobre 2024) Un gol preso nei minuti di recupero costa la panchina ad Alessandro Bruno. Sabato il suo Arzignano ha perso 2-1 sul campo della Virtus Verona Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di lunedì 14 ottobre 2024) Un gol preso nei minuti di recupero costa laad Alessandro Bruno. Sabato il suoha perso 2-1 sul campoa Virtus Verona

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Panchina a Xavi - colpo di scena in Serie A - Vedremo chi la spunterà alla fine e se veramente l’erede di Guardiola potrà avere la sua chance nella nostra Serie A. Per il Diavolo, vista la sua indole votata al bel gioco, Xavi rappresenterebbe una scommessa molto interessante e un modo per lanciare un progetto accattivante anche per i tifosi. In Italia sia Milan che Roma starebbero pensando a lui. (Serieanews.com)

Rudi Garcia torna in Serie A - scelta a sorpresa per la panchina - L’avventura di Garcia a Napoli è durata solo qualche mese, il tecnico non è riuscita a gestire gli uomini a disposizione e l’avventura del tecnico è stata fallimentare. Il futuro di Nesta al club brianzolo è in bilico, l’allenatore ha salvato la panchina grazie al pari casalingo con la Roma e ora tutto si deciderà al rientro dalla sosta. (Serieanews.com)

Ko fatale - esonero in Serie A : arriva Tudor in panchina -  E’ tempo di sosta per la serie A con i calciatori che saranno impegnati per la classica sosta per le Nazionali. Abbiamo visto top club cambiare e non riuscire nel migliorare i propri risultati, possiamo pensare alla Roma dove sia De Rossi che Juric hanno faticato a trovare la quadra. Intanto i club lavorano con chi è rimasto in vista del rientro in campo. (Serieanews.com)