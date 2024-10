Quotidiano.net - Scadono termini custodia, liberi uomini di Messina Denaro

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Pene ridotte in appello e una pioggia di scarcerazioni per scadenza deidicautelare per alcuni fedelissimi di Matteoche, nelle prossime ore, torneranno. Lo ha deciso la corte d'appello di Palermo, che su indicazione della Cassazione e per il venir meno della circostanza aggravante del reimpiego economico dei proventi dell'attività mafiosa, era chiamata a rivedere le pene per una serie di boss e gregari trapanesi.