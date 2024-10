Quotidiano.net - Salvini, il dibattito sul Ponte è un delirio solo italiano

(Di lunedì 14 ottobre 2024) "l'Italia vede la politica dividersi sulle infrastrutture, ilsul sì o no alè unesclusivamente, ilè sovranista, ilè fascista, è ildi". Lo ha detto il vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo, ad un evento organizzato dalla Camera di Commercio Americana in Italia. "Mi fa piacere che dall'estero siano più sereni, obiettivi, curiosi e che guardino all'Italia come un modello", ha sottolineato