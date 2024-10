Roma: collega operaio morto, non doveva lavorare su ascensore (Di lunedì 14 ottobre 2024) Roma, 14 ott (LaPresse) – Da quanto apprende LaPresse parlando con uno degli operai che lavoravano nel cantiere di Via delle Vergini, a Roma, l’operaio 48enne deceduto oggi “non doveva lavorare sull’ascensore”. Secondo il collega, che ha specificato di lavorare nello stesso cantiere, ma per una ditta diversa da quella dell’operaio, Peter Isiwele, di origini nigeriane, “era un facchino e non sarebbe dovuto salire su quell’ascensore”. Lapresse.it - Roma: collega operaio morto, non doveva lavorare su ascensore Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di lunedì 14 ottobre 2024), 14 ott (LaPresse) – Da quanto apprende LaPresse parlando con uno degli operai che lavoravano nel cantiere di Via delle Vergini, a, l’48enne deceduto oggi “nonsull’”. Secondo il, che ha specificato dinello stesso cantiere, ma per una ditta diversa da quella dell’, Peter Isiwele, di origini nigeriane, “era un facchino e non sarebbe dovuto salire su quell’”.

Potenziati i collegamenti Brindisi-Roma Fiumicino di Ita Airways Aeroporti di Puglia - “Siamo estremamente soddisfatti – ha dichiarato il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile – dell’annuncio dell’aumento delle frequenze sulla tratta Brindisi-Fiumicino operata da ITA Airways. Per questo, Aeroporti di Puglia continuerà a lavorare in sinergia con i propri partner per migliorare ulteriormente i servizi offerti, garantendo efficienza, comfort e connettività ai ... (Noinotizie.it)

Brindisi - Roma Fiumicino : Ita aggiunge un terzo collegamento giornaliero - . La Winter 24/25 infatti vedrà un aumento di frequenze rispetto alla stagione invernale dello scorso anno. . L’accordo tra Aeroporti di Puglia e la compagnia aerea è stato raggiunto nelle ultime ore. BRINDISI – Potenziati i collegamenti Ita Airways dall’aeroporto del Salento nella stagione invernale. (Brindisireport.it)

Colombo - aperto il varco di collegamento con la complanare in direzione Roma - . Roma, Colombo chiusa per cedimento di un tratto laterale: lavori in corso “Da oggi abbiamo aperto il varco sulla complanare per garantire l’accesso al quartiere Torrino Mezzocammino, a Spinaceto e al Gra. Ringrazio il Comando generale della Polizia locale e il Gruppo Pl del Municipio IX per la collaborazione costante”. (Ilfaroonline.it)