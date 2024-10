Pilota Turkish Airlines muore dopo malore improvviso durante il volo Seattle-Istanbul, 59enne stroncato da infarto (Di lunedì 14 ottobre 2024) Pilota della Turkish Airlines muore dopo malore improvviso durante il volo Seattle-Istanbul. Il 59enne Districhtin Pehlivan è stato stroncato da un infarto e l'Airbus 350 è stato costretto ad un atterraggio d'emergenza a New York. Così il portavoce della compagnia Yahya Ustun su X: "Il Pilota del no Ilgiornaleditalia.it - Pilota Turkish Airlines muore dopo malore improvviso durante il volo Seattle-Istanbul, 59enne stroncato da infarto Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di lunedì 14 ottobre 2024)dellail. IlDistrichtin Pehlivan è statoda une l'Airbus 350 è stato costretto ad un atterraggio d'emergenza a New York. Così il portavoce della compagnia Yahya Ustun su X: "Ildel no

Pilota della Turkish Airlines collassa e muore durante il volo : atterraggio d’emergenza a New York - Dopo un tentativo fallito di prestare i primi soccorsi, l’equipaggio di volo e il copilota hanno deciso di effettuare un atterraggio di emergenza”. Il volo era partito da Seattle, sulla costa occidentale degli Stati Uniti, ed era diretto a Istanbul. La Turkish Airlines ha aggiunto che il comandante Pehlivan aveva superato con successo un controllo medico periodico lo scorso marzo, che non aveva ... (Ilfattoquotidiano.it)

