Perugia, quindicenne accoltellato e rapinato al luna park (Di lunedì 14 ottobre 2024) Un ragazzo di 15 ani è stato accoltellato, picchiato e rapinato da due coetanei ai "Baracconi" a Perugia. A scatenare sarebbe stata la gelosia di uno dei due aggressori dopo aver visto il giovane con una ragazza.L'episodio è avvenuto a Pian di Massiano sabato, poche ore dopo l'apertura del

Perugia - 32enne accoltellato per un passaggio negato : è caccia all’aggressore - (Adnkronos) – Aggredito e accoltellato in piazza a Perugia. La vittima è un 32enne della Guinea che dopo l'accaduto, ieri sera, ha chiesto aiuto ai carabinieri che si trovavano in Via Mentana per un posto di controllo. L'uomo, residente a Perugia, presentava ferite al capo, alla mano e ad una gamba. (Webmagazine24.it)

