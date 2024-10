Pasquale La Rocca ‘furioso’ nel dietro le quinte di Ballando: “Non ha voluto parlare con nessuno” (Di lunedì 14 ottobre 2024) dietro le quinte di Ballando con le Stelle, pare che Pasquale La Rocca sia risultato furioso e non abbia voluto parlare con nessuno L'articolo Pasquale La Rocca ‘furioso’ nel dietro le quinte di Ballando: “Non ha voluto parlare con nessuno” proviene da Novella 2000. Novella2000.it - Pasquale La Rocca ‘furioso’ nel dietro le quinte di Ballando: “Non ha voluto parlare con nessuno” Leggi tutta la notizia su Novella2000.it (Di lunedì 14 ottobre 2024)ledicon le Stelle, pare cheLasia risultato furioso e non abbiaconL'articoloLanelledi: “Non hacon” proviene da Novella 2000.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Pasquale La Rocca risponde dopo le critiche a Ballando con le Stelle con un lungo sfogo - Lo sfogo di Pasquale La Rocca dopo le critiche a Ballando con le Stelle L'articolo Pasquale La Rocca risponde dopo le critiche a Ballando con le Stelle con un lungo sfogo proviene da Novella 2000. . (Novella2000.it)

Pasquale La Rocca risponde alle critiche : “Coreografia modificata per Nina Zilli prima della diretta” - Pasquale La Rocca è intervenuto sui social per dire la sua sull'esibizione a Ballando con le stelle al fianco di Nina Zilli: "Sono stato criticato per aver spinto troppo, ma in realtà ho modificato più volte la coreografia fino a pochi minuti dalla diretta".Continua a leggere . (Fanpage.it)

Selvaggia Lucarelli : “Pasquale La Rocca furioso dietro le quinte di ‘Ballando con le stelle'” - Un ballerino furioso nel backstage di “Ballando con le stelle” durante la terza puntata dello show di RaiUno condotto da […] Continua a leggere Selvaggia Lucarelli: “Pasquale La Rocca furioso dietro le quinte di ‘Ballando con le stelle'” su Perizona.it . (Perizona.it)