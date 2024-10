Calciomercato.it - Nuova rivoluzione nel calcio, l’annuncio: “Sette sostituzioni”

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Si va verso un nuovo cambiamento epocale nel: potremmo presto vedere bennelle partite Il mondo del, nel corso della storia, ha avuto una costante evoluzione e modifiche sostanziali che hanno cambiato radicalmente il gioco più amato così come lo conoscevamo. Tra le innovazioni più recenti e significative, quella delle cinque. Un numero impensabile soltanto fino a qualche anno fa. Ma che a sorpresa potrebbe già non essere più sufficiente. Sostituzione (fonte: © LaPresse) –mercato.it La riflessione è ormai in corso, considerando come, in questo inizio di stagione, ci siano stati davvero tanti infortuni di una considerevole gravità, come quelli ai vari Bremer, Zapata, Carvajal, Carboni e non soltanto loro. Infortuni traumatici, è vero, ma che hanno alle spalle una ragione ben precisa.