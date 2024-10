Numeri roboanti del tennis italiano: titoli nel circuito mai ottenuti e medaglie olimpiche storiche (Di lunedì 14 ottobre 2024) Jannik Sinner e non solo. Il 2024 è l’anno del tennis per l’Italia, visti i riscontri storici che si stanno ottenendo in tutte le varie specialità. Indubbiamente, l’altoatesino sta scrivendo la storia dei nostri confini e ritenerlo un campione solo “nostro” è una limitazione che non ci sta. Sì, perché il 23enne pusterese è un atleta di altissimo livello in un contesto ormai globale. L’essere n.1 del mondo a fine anno, in una stagione finora di 2 Slam, 3 Masters1000 e 7 titoli ATP in totale non può che portare a questa conclusione. Indubbiamente, Sinner ha dato un grosso impulso al movimento tricolore che può vantare nel singolare maschile ben 12 successi nei singoli tornei, tenendo conto delle tre affermazioni di Matteo Berrettini e dei colpi firmati da Lorenzo Sonego e Luciano Darderi. Oasport.it - Numeri roboanti del tennis italiano: titoli nel circuito mai ottenuti e medaglie olimpiche storiche Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Jannik Sinner e non solo. Il 2024 è l’anno delper l’Italia, visti i riscontri storici che si stanno ottenendo in tutte le varie specialità. Indubbiamente, l’altoatesino sta scrivendo la storia dei nostri confini e ritenerlo un campione solo “nostro” è una limitazione che non ci sta. Sì, perché il 23enne pusterese è un atleta di altissimo livello in un contesto ormai globale. L’essere n.1 del mondo a fine anno, in una stagione finora di 2 Slam, 3 Masters1000 e 7ATP in totale non può che portare a questa conclusione. Indubbiamente, Sinner ha dato un grosso impulso al movimento tricolore che può vantare nel singolare maschile ben 12 successi nei singoli tornei, tenendo conto delle tre affermazioni di Matteo Berrettini e dei colpi firmati da Lorenzo Sonego e Luciano Darderi.

