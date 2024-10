Facta.news - No, il PD non ha cancellato la commemorazione di Pamela Mastropietro «per non turbare la comunità nigeriana»

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Il 1° settembre 2024 è stato pubblicato un video su TikTok in cui si vede, in grande, la foto di una giovane donna bianca e, più in piccolo, le foto di tre uomini neri. Si legge «Macerata: Pd cancellaper non». La notizia è infondata e circola dal 2019. Andiamo con ordine. La falsa notiza risale al 30 gennaio 2019, in occasione dell’anniversario dell’assassinio di, uccisa l’anno precedente a Macerata dall’allora 30enne di origini nigeriane Innocent Oseghale, condannato all’ergastolo. La foto condivisa su TikTok mostra il volto della ragazza, in grande, e quello di Innocent Oseghale, in alto a sinistra. I soggetti delle altre due foto condivise su TikTok sono Desmond Lucky (a destra) e Lucky Awelima (al centro), amici di Oseghale.