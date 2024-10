Terzotemponapoli.com - Nazionale, Di Lorenzo: “Una serata che mi terrò per tutta la vita”

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Per Giovanni Diquesta sera grandi emozioni. La fascia da capitano come quando indossa la maglia azzurro Napoli. E poi una splendida doppietta: sul primo dei suoi goal sfrutta il cross su punizione di Raspadori. I tifosi del Napoli sperano che anche l’attaccante possa trarre giovamento da questa bella. Di seguito qualche dato sul capitano del Napoli e le sue parole ai microfoni della Rai. Dida record Al 53? di Italia-Israele l’azzurro Giovanni DIha portato laitaliana momentaneamente sul 2-0. Lo stesso Diha poi firmato la sua personale doppietta. Dal suo primo gol in maglia azzurra (8 settembre 2021 vs Lituania), Diè il difensore che ha realizzato il maggior numero di reti con l’Italia (quattro, segue Dimarco con tre). A riportare il dato statistico è Opta.