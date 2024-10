Monaco: “Sinner sta normalizzando Djokovic e Medvedev. Ha un carisma silenzioso come Federer” (Di lunedì 14 ottobre 2024) Guido Monaco ha esaltato Jannik Sinner dopo la schiacciante vittoria ottenuta al Masters 1000 di Shanghai, tramortendo Novak Djokovic nella finale andata in scena sul cemento della località cinese: “I risultati di Sinner sono assolutamente pazzeschi, vedremo se in futuro ripetibili. Oggi (ieri, ndr) abbiamo visto una dimostrazione evidente di quanto l’azzurro sia migliorato al servizio. Il passaggio vero è stato sul 5-4, 0-30 nel primo set. Lì Sinner ne è venuto fuori in maniera impressionante. Djokovic non è mai arrivato a 40 sul servizio dell’italiano, ce ne rendiamo conto?”. Il telecronista di Eurosport è poi entrato più nel dettaglio tecnico dell’incontro nel corso dell’ultima puntata di Tennismania, trasmissione del canale YouTube di OA Sport: “Djokovic, nella sua testa di indomito lottatore, sapeva che nel primo set doveva vincere. Oasport.it - Monaco: “Sinner sta normalizzando Djokovic e Medvedev. Ha un carisma silenzioso come Federer” Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Guidoha esaltato Jannikdopo la schiacciante vittoria ottenuta al Masters 1000 di Shanghai, tramortendo Novaknella finale andata in scena sul cemento della località cinese: “I risultati disono assolutamente pazzeschi, vedremo se in futuro ripetibili. Oggi (ieri, ndr) abbiamo visto una dimostrazione evidente di quanto l’azzurro sia migliorato al servizio. Il passaggio vero è stato sul 5-4, 0-30 nel primo set. Lìne è venuto fuori in maniera impressionante.non è mai arrivato a 40 sul servizio dell’italiano, ce ne rendiamo conto?”. Il telecronista di Eurosport è poi entrato più nel dettaglio tecnico dell’incontro nel corso dell’ultima puntata di Tennismania, trasmissione del canale YouTube di OA Sport: “, nella sua testa di indomito lottatore, sapeva che nel primo set doveva vincere.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Monaco fa riflettere : “Djokovic troverà in Sinner un clone di 14 anni più giovane. La rivalità tra loro è definita” - Serve un pochino peggio rispetto al serbo, ma non di tanto, risponde come lui, tira più forte in generale, nella fase difensiva laterale non c’è grande differenza, così come nella gestione dei momenti importanti. Se la partita è equilibrata, credo che la freschezza di Sinner possa avere la meglio. È un atleta di tutti, come lo è stato Federer. (Oasport.it)

Monaco spiega : “Medvedev ha preso una ripassata che ricorderà . È frustrato da Sinner e Alcaraz” - La verità sta un po’ nel mezzo: lui è leggermente calato, gli altri sono saliti. Quando sbatti sempre contro un muro, sei un po’ più suscettibile a notare ed enfatizzare certe cose. 2 al mondo Carlos Alcaraz. Jannik Sinner ha sconfitto in due set Daniil Medvedev nei quarti del Masters 1000 di Shanghai, approfittando delle condizioni fisiche non ottimali del russo (alle prese con un piccolo ... (Oasport.it)

Monaco : “Sinner e Alcaraz tirano un po’ più forte di Federer - Nadal e Djokovic. Bene la Davis all’antica” - Pensavo che Medvedev potesse essere più pericoloso, mentre sono sicuro che Rune tornerà ad alti livelli“. Con il servizio riesce a tirarsi fuori da questi momenti“. Questi due rispetto a Federer e Nadal, dal punto di vista dell’uscita della palla dalle corde, hanno qualcosa in più“. Sui numeri al servizio di Sinner: “Spesso quando ha tanto margine serve anche meglio, la caratteristica importante ... (Oasport.it)