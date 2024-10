Mistermovie.it - Mister Movie | Cos’è La Malattia Della Parolaccia di cui Soffre Diana Del Bufalo

Leggi tutta la notizia su Mistermovie.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) La coprolalia è una condizione spesso fraintesa, comunemente associata alla sindrome di Tourette e nota come la “delle parolacce”. Tuttavia, si tratta di un sintomo raro e non presente in tutti i pazienti affetti da questa sindrome. Sebbene sia la manifestazione più notaTourette, solo una piccola percentuale di persone sviluppa effettivamente questo