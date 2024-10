Migranti, von der Leyen guarda all'Italia: "Trarre lezioni dal patto con l'Albania" (Di lunedì 14 ottobre 2024) Ursula von der Leyen guarda con interesse al sistema costruito dall'Italia in Albania e coopera con Meloni per rafforzare la lotta al traffico di Migranti con la Global Alliance Ilgiornale.it - Migranti, von der Leyen guarda all'Italia: "Trarre lezioni dal patto con l'Albania" Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Ursula von dercon interesse al sistema costruito dall'ine coopera con Meloni per rafforzare la lotta al traffico dicon la Global Alliance

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Migranti : von der Leyen ai leader Ue - lezioni da hub Italia-Albania - Bruxelles, 14 ott. È quanto si legge nella lettera della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen inviata ai capi di Stato o di Governo in vista del Consiglio europeo di giovedì. Con l’avvio dell’operatività del protocollo Italia-Albania lo faremo anche noi essere in grado di trarre lezioni pratiche da questa esperienza”. (Lapresse.it)

Von der Leyen - 'lavorare su hub migranti come in Albania' - Lo scrive la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nella lettera inviata ai leader Ue in vista del Consiglio europeo del 17-18 ottobre. . Con l'avvio delle operazioni previste dal protocollo Italia-Albania, saremo anche in grado di trarre lezioni pratiche". "Dovremmo anche continuare a esplorare possibili strade da percorrere riguardo all'idea di sviluppare centri di ... (Quotidiano.net)

La nuova Ue - Meloni incontra il leader PPe Weber : asse su green e migranti. E sente von der Leyen - Una tregua interessata. Di più: entente cordiale, in vista di un autunno caldo a Roma come a Bruxelles. Se si trattengono ben novanta minuti a Palazzo Chigi, Giorgia Meloni e Manfred Weber,... (Ilmattino.it)