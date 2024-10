Michelle Comi, GoFoundMe banna la sua raccolta fondi per rifarsi il seno: “Devo capire come riaprirla, pensavo di esser stata hackerata” (Di lunedì 14 ottobre 2024) Solo una settimana fa ringraziava fan e “imprenditori italiani” per averla aiutata a concludere in tempi record la raccolta fondi su GoFundMe, creata per pagarle l’intervento di mastoplastica additiva. Michelle Comi, influencer e creator di OnlyFans, adesso vede sfumare il proprio sogno. come riportato dal Corriere, infatti, la sua raccolta fondi è stata letteralmente bannata dalla piattaforma per le tante critiche e segnalazioni arrivate. La piattaforma, infatti, è pensata principalmente per chi ha delicati obiettivi da raggiungere, ma si trova in difficoltà economiche e cerca supporto attraverso la generosità altrui. L’influencer, tuttavia, da quanto emerge dalle sue dichiarazioni e dallo stile di vita che mostra, non sembra affrontare alcuna mancanza economica. Da qui la polemica, che è diventata nei giorni scorsi sempre più grande. Ilfattoquotidiano.it - Michelle Comi, GoFoundMe banna la sua raccolta fondi per rifarsi il seno: “Devo capire come riaprirla, pensavo di esser stata hackerata” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Solo una settimana fa ringraziava fan e “imprenditori italiani” per averla aiutata a concludere in tempi record lasu GoFundMe, creata per pagarle l’intervento di mastoplastica additiva., influencer e creator di OnlyFans, adesso vede sfumare il proprio sogno.riportato dal Corriere, infatti, la sualetteralmenteta dalla piattaforma per le tante critiche e segnalazioni arrivate. La piattaforma, infatti, è pensata principalmente per chi ha delicati obiettivi da raggiungere, ma si trova in difficoltà economiche e cerca supporto attraverso la generosità altrui. L’influencer, tuttavia, da quanto emerge dalle sue dichiarazioni e dallo stile di vita che mostra, non sembra affrontare alcuna mancanza economica. Da qui la polemica, che è diventata nei giorni scorsi sempre più grande.

