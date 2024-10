Meteo, da mercoledì cambia tutto: in arrivo piogge e temporali (Di lunedì 14 ottobre 2024) “La settimana sarà caratterizzata da un Meteo a due velocità, con un inizio dominato dall’anticiclone e una seconda parte segnata dal ritorno del maltempo”. Lo afferma in una nota il Meteorologo di 3bMeteo Francesco Nucera."L’anticiclone presente sulla nostra Penisola concede spazio ad una Parmatoday.it - Meteo, da mercoledì cambia tutto: in arrivo piogge e temporali Leggi tutta la notizia su Parmatoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) “La settimana sarà caratterizzata da una due velocità, con un inizio dominato dall’anticiclone e una seconda parte segnata dal ritorno del maltempo”. Lo afferma in una nota ilrologo di 3bFrancesco Nucera."L’anticiclone presente sulla nostra Penisola concede spazio ad una

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Meteo Italia : tempo stabile fino a martedì - maltempo in arrivo al Nord-Ovest da mercoledì - Nel corso del weekend, un promontorio anticiclonico è rimontato sul Mediterraneo e persisterà anche in questi primi giorni della settimana. Non mancheranno comunque nebbie, foschie e nubi basse su coste e pianure, soprattutto al Nord, durante. . . . Tempo dunque asciutto e con cieli soleggiati tra oggi e domani su tutta la Penisola, con la possibilità di qualche acquazzone solo sulle Alpi ... (Gazzettadelsud.it)

Meteo - le previsioni in Campania per mercoledì 9 ottobre 2024 - Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 4127m. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 4142m. Mare mosso. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 4206m. (Anteprima24.it)

Nuova allerta meteo gialla su Bari e provincia : piogge e temporali per mercoledì 9 ottobre - La Protezione Civile regionale della Puglia ha emesso un'allerta meteo gialla valida dalle 16 dell'8 ottobre 2024 e per le successive 20 ore. In arrivo su Bari e provincia precipitazioni sparse, localmente anche a carattere di rovescio o e temporale. con quantitativi cumulati deboli o... (Baritoday.it)