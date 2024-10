Mattarella, l'impegno sull'accoglienza sia permanente (Di lunedì 14 ottobre 2024) "L'impegno per la coesione sociale, l'accoglienza, il progresso, l'integrazione, il divenire della cittadinanza, è attività permanente". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando da Milano. "Oggi gli immigrati - ha osservato parlando a un evento del 'Centro Orientamento Immigrati - Fondazione Franco Verga' - sono altri, come ha illustrato il presidente Duilio. 'Nuovi sguardi, altre voci', li avete chiamati. Non vengono più dal Mezzogiorno d'Italia, ma da più lontano, da Paesi europei come l'Ucraina, aggredita da una guerra insensata, dai Balcani. Da altri continenti, gravati anch'essi da condizioni insostenibili. Altri sono anche gli attori di un lavoro prezioso che tende a inverare gli obiettivi di solidarietà che la Carta costituzionale ha posto alle basi della nostra convivenza". Quotidiano.net - Mattarella, l'impegno sull'accoglienza sia permanente Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di lunedì 14 ottobre 2024) "L'per la coesione sociale, l', il progresso, l'integrazione, il divenire della cittadinanza, è attività". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio, parlando da Milano. "Oggi gli immigrati - ha osservato parlando a un evento del 'Centro Orientamento Immigrati - Fondazione Franco Verga' - sono altri, come ha illustrato il presidente Duilio. 'Nuovi sguardi, altre voci', li avete chiamati. Non vengono più dal Mezzogiorno d'Italia, ma da più lontano, da Paesi europei come l'Ucraina, aggredita da una guerra insensata, dai Balcani. Da altri continenti, gravati anch'essi da condizioni insostenibili. Altri sono anche gli attori di un lavoro prezioso che tende a inverare gli obiettivi di solidarietà che la Carta costituzionale ha posto alle basi della nostra convivenza".

