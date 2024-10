Le studentesse del liceo Vico impegnate in un progetto di volontariato destinato agli over 65 (Di lunedì 14 ottobre 2024) “Pronto eccoci” è il nome del progetto dell’associazione “Domenico Allegrino” odv di Pescara (capofila) nell’ambito del progetto “Insieme oltre”, che ha coinvolto le studentesse delle classi 4 B e 5 B del liceo classico “G.B. Vico” di Chieti in un’esperienza di volontariato al servizio di anziani Chietitoday.it - Le studentesse del liceo Vico impegnate in un progetto di volontariato destinato agli over 65 Leggi tutta la notizia su Chietitoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) “Pronto eccoci” è il nome deldell’associazione “Domenico Allegrino” odv di Pescara (capofila) nell’ambito del“Insieme oltre”, che ha coinvolto ledelle classi 4 B e 5 B delclassico “G.B.” di Chieti in un’esperienza dial servizio di anziani

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Al via il terzo incontro residenziale del progetto "Me.Mo. (Merito e Mobilità Sociale)" della Scuola Sant’Anna : tre giorni di orientamento a Pisa per studentesse e studenti da tutta Italia - per favorire una scelta universitaria più consapevole - Evento di spicco per la formazione e l'inclusione universitaria. Mo. Mo. (Merito e Mobilità Sociale)”, in programma da martedì 3 a giovedì 5 settembre. Il progetto “Me. . Occasione per costruire il futuro. (Merito e Mobilità Sociale)” vuole fornire ai giovani gli strumenti necessari per fare una scelta universitaria informata, promuovendo il diritto allo studio come strumento di mobilità ... (Quotidiano.net)