Le altre di C, salta la panchina dell'Arzignano: esonerato il beneventano Alessandro Bruno

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoSi è chiusa con un esonero l’avventura disulla, squadra che milita nel girone A di Serie C. Fatale all’ex centrocampista del Benevento, al suo esordio su unadi una squadra professionistica, l’ultimo ko sul campo della Virtus Verona (2-1) in pieno recupero al termine di un match deciso solo da un episodio sfortunato. Questo il comunicato del club: “La società FC Arzignano Valchiampo comunica di aver sollevato il tecnicoe l’allenatore Antonio Piccolo dall’incarico di Allenatore e Vice Allenatore della Prima Squadra. A loro vanno i ringraziamenti del Club e della squadra per il lavoro svolto intensamente, con professionalità e passione amando fin da subito i colori Giallocelesti. Auguri per il futuro, grazie a mistere mister Piccolo”.