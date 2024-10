La Cittadella cade ancora e si perde nel Prato (Di lunedì 14 ottobre 2024) ZENITH Prato 1 Cittadella 0 ZENITH Prato (4-3-1-2): Brunelli; Casini, Cela, Tempestini, Messini; Kouassi, Gemignani, Saccenti; Toci (30’st Bicchierini); Mertiri, Falteri (30’st Rosi). A disp. Landini, Fiore, Cecchi, Moretti, Vezzi, Ianas, Poli. All. Settesoldi Cittadella (4-3-1-2): Albieri; Carretti, Sabotic (39’st Serra), Aldrovandi, Martey; Osuji (35’st Mora), Marchetti (25’ Truffelli), Caesar Tesa (10’st Mandelli); Bertani; Formato (26’st Sala), Guidone. A disp. Leonardi, Andreotti, Teresi, Orlandi. All. Salmi Arbitro: Iliano di Napoli Reti: 20’st Cela Note: ammoniti Saccenti, Caesar Tesa, Bertani, Messini, Brunelli La Cittadella cade ancora, terzo ko nelle ultime 4 gare, ma per la prima volta in stagione rimane a secco anche di gol al "Lungobisenzio" contro l’altra matricola Zenith Prato. Ilrestodelcarlino.it - La Cittadella cade ancora e si perde nel Prato Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) ZENITH0 ZENITH(4-3-1-2): Brunelli; Casini, Cela, Tempestini, Messini; Kouassi, Gemignani, Saccenti; Toci (30’st Bicchierini); Mertiri, Falteri (30’st Rosi). A disp. Landini, Fiore, Cecchi, Moretti, Vezzi, Ianas, Poli. All. Settesoldi(4-3-1-2): Albieri; Carretti, Sabotic (39’st Serra), Aldrovandi, Martey; Osuji (35’st Mora), Marchetti (25’ Truffelli), Caesar Tesa (10’st Mandelli); Bertani; Formato (26’st Sala), Guidone. A disp. Leonardi, Andreotti, Teresi, Orlandi. All. Salmi Arbitro: Iliano di Napoli Reti: 20’st Cela Note: ammoniti Saccenti, Caesar Tesa, Bertani, Messini, Brunelli La, terzo ko nelle ultime 4 gare, ma per la prima volta in stagione rimane a secco anche di gol al "Lungobisenzio" contro l’altra matricola Zenith

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Salmi ancora in silenzio. Biagini: "Siamo delusi. Il pari era più giusto" - Per la seconda settimana di fila non parla a fine gara mister Francesco Salmi, ma tocca al direttore dell’area ... (ilrestodelcarlino.it)

Lo storico sorpasso della Zenith sul Prato. Ridolfi: «Non mi dimetto» - PRATO. La Zenith Prato vince anche al Lungobisenzio e può festeggiare la sua seconda vittoria consecutiva e soprattutto raggiunge i sette punti in classifica, che la collocano davanti al Prato nel cam ... (msn.com)

Cittadella perde in Toscana: secondo ko di fila per i ragazzi di Salmi - Dopo la rocambolesca sconfitta per 4 a 3 in casa col San Marino di 7 giorni fa, i ragazzi di Salmi perdono per 1-0 in trasferta ... (lapressa.it)