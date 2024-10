Juventus in ansia per McKennie, cosa sta succedendo (Di lunedì 14 ottobre 2024) La Juventus è in ansia per la condizione fisica di Weston McKennie, che ha dovuto lasciare in anticipo il ritiro con la nazionale statunitense a causa del perdurare del problema legato alla lussazione di una spalla. Il centrocampista si è subito messo in viaggio direzione Torino, dove, tra domani e mercoledì, sosterrà nuovi esami medici per capire quale sia la reale entità del problema. La Juventus, già provata da numerosi infortuni e squalifiche, teme che McKennie possa non essere disponibile per la prossima sfida contro la Lazio. Thiago Motta, si ritroverebbe senza un altro centrocampista dopo che anche la presenza di Koopmeiners è in forte dubbio. Questa si andrebbe ad aggiungere alle assenze forzate di Bremer e Milik, mentre anche Nico Gonzalez è in stand-by e Conceiçao squalificato. L'articolo Juventus in ansia per McKennie, cosa sta succedendo CalcioWeb. Calcioweb.eu - Juventus in ansia per McKennie, cosa sta succedendo Leggi tutta la notizia su Calcioweb.eu (Di lunedì 14 ottobre 2024) Laè inper la condizione fisica di Weston, che ha dovuto lasciare in anticipo il ritiro con la nazionale statunitense a causa del perdurare del problema legato alla lussazione di una spalla. Il centrocampista si è subito messo in viaggio direzione Torino, dove, tra domani e mercoledì, sosterrà nuovi esami medici per capire quale sia la reale entità del problema. La, già provata da numerosi infortuni e squalifiche, teme chepossa non essere disponibile per la prossima sfida contro la Lazio. Thiago Motta, si ritroverebbe senza un altro centrocampista dopo che anche la presenza di Koopmeiners è in forte dubbio. Questa si andrebbe ad aggiungere alle assenze forzate di Bremer e Milik, mentre anche Nico Gonzalez è in stand-by e Conceiçao squalificato. L'articoloinperstaCalcioWeb.

