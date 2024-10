Jonathan Coachman:”Sono convinto che l’ultimo avversario di John Cena sarà Randy Orton” (Di lunedì 14 ottobre 2024) L’ex commentatore della WWE, Jonathan Coachman, ha recentemente partecipato a un’intervista esplosiva nel podcast “INSIGHT” di Chris Van Vilet, dove ha espresso le sue opinioni sincere sul suo periodo in WWE, sullo stato attuale della compagnia e, soprattutto, sulle sue previsioni per il match di ritiro di John Cena. E se Coachman ha ragione, i fan del wrestling posSono aspettarsi un incontro epico. Coachman ha nominato rapidamente una delle più grandi Superstar di sempre: Randy Orton: “Penso che sarà Randy Orton. Ne Sono davvero convinto.” John Cena vs Randy Orton sarà l’ultimo capitolo? Le previsioni di Coachman sul match di ritiro di Cena Coachman ha poi sottolineato le carriere parallele dei due: “Quando guardi al fatto che entrambi Sono praticamente allo stesso numero di Campionati del Mondo, Randy è passato dal ragazzo che conoscevo a 19 anni a quello che è oggi. Zonawrestling.net - Jonathan Coachman:”Sono convinto che l’ultimo avversario di John Cena sarà Randy Orton” Leggi tutta la notizia su Zonawrestling.net (Di lunedì 14 ottobre 2024) L’ex commentatore della WWE,, ha recentemente partecipato a un’intervista esplosiva nel podcast “INSIGHT” di Chris Van Vilet, dove ha espresso le sue opinioni sincere sul suo periodo in WWE, sullo stato attuale della compagnia e, soprattutto, sulle sue previsioni per il match di ritiro di. E seha ragione, i fan del wrestling posaspettarsi un incontro epico.ha nominato rapidamente una delle più grandi Superstar di sempre:: “Penso che. Nedavvero.”vscapitolo? Le previsioni disul match di ritiro diha poi sottolineato le carriere parallele dei due: “Quando guardi al fatto che entrambipraticamente allo stesso numero di Campionati del Mondo,è passato dal ragazzo che conoscevo a 19 anni a quello che è oggi.

