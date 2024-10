Italia e Israele in campo, cecchini sul tetto dello stadio di Udine: lo scatto diventa virale (Di lunedì 14 ottobre 2024) Italia–Israele si sta giocando in un clima decisamente surreale: la conferma arriva dalle immagini di cecchini posizionati sulla copertura del Bluenergy Stadium, l’impianto di casa dell’Udinese. La guerra a Gaza e l’ultimo bombardamento israeliano (4 morti e 50 feriti nel campo sfollati ad Al Aqsa) hanno portato i servizi di sicurezza a intensificare la sorveglianza per il rischio di attentati: in tanti avevano chiesto l’annullamento della gara proprio per la paura che potesse accadere qualcosa vista la presenza della nazionale israeliana in Italia.Leggi anche: Telegram, poliziotti sotto copertura smantellano rete di pedofili. Arrestati un agente e un prete Già nelle 48 ore precedenti alla sfida intorno allo stadio dell’Udinese erano state posizionate transenne e chiusi accessi alle strade che conducono all’impianto di casa della squadra friulana. Thesocialpost.it - Italia e Israele in campo, cecchini sul tetto dello stadio di Udine: lo scatto diventa virale Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di lunedì 14 ottobre 2024)si sta giocando in un clima decisamente surreale: la conferma arriva dalle immagini diposizionati sulla copertura del Bluenergy Stadium, l’impianto di casa dell’se. La guerra a Gaza e l’ultimo bombardamento israeliano (4 morti e 50 feriti nelsfollati ad Al Aqsa) hanno portato i servizi di sicurezza a intensificare la sorveglianza per il rischio di attentati: in tanti avevano chiesto l’annullamento della gara proprio per la paura che potesse accadere qualcosa vista la presenza della nazionale israeliana in.Leggi anche: Telegram, poliziotti sotto copertura smantellano rete di pedofili. Arrestati un agente e un prete Già nelle 48 ore precedenti alla sfida intorno allodell’se erano state posizionate transenne e chiusi accessi alle strade che conducono all’impianto di casa della squadra friulana.

