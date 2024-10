Quotidiano.net - Inchiesta Natoli, da indagini legali colpo di scena

(Di lunedì 14 ottobre 2024)dinell'indagine che vede accusato di favoreggiamento a Cosa nostra l'ex pm antimafia palermitano Gioacchino. Una ricerca fatta daidel magistrato ha rivelato che l'ordine di distruzione delle intercettazioni e dei brogliacci dell'sull' imprenditore mafioso Buscemi, indizio, per la Procura di Caltanissetta del tentativo didi affossare gli accertamenti, era un provvedimento prestampato, all'epoca, normalmente usato quando si archiviava o in casi definiti con sentenza. Una prassi, dunque. I difensori dihanno trovato lo stesso ordine prestampato in ben 62 altri procedimenti.