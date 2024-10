Inchiesta Bari sui conti correnti spiati, si indaga su eventuali mandanti di Coviello (Di lunedì 14 ottobre 2024) Morbosa curiosità personale o un disegno con un mandante? Si cercherà una risposta a questo interrogativo negli smartphone, tablet, hard disk e dispositivi informatici che sono stati sequestrati nei giorni scorsi a Vincenzo Coviello, l'ex dipendente di Intesa Sanpaolo che dalla sua postazione di lavoro a Bisceglie ha spiato migliaia di movimenti bancari di politici, personaggi noti del mondo dello spettacolo e dello sport e anche di gente comune. Intanto Intesa Sanpaolo si scusa e assicura: "Quanto avvenuto non dovrà più accadere". Poi afferma che "non c'è stato alcun problema di sicurezza informatica", rispetto alla quale la banca si "colloca nelle migliori posizioni internazionali". Tg24.sky.it - Inchiesta Bari sui conti correnti spiati, si indaga su eventuali mandanti di Coviello Leggi tutta la notizia su Tg24.sky.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Morbosa curiosità personale o un disegno con un mandante? Si cercherà una risposta a questo interrogativo negli smartphone, tablet, hard disk e dispositivi informatici che sono stati sequestrati nei giorni scorsi a Vincenzo, l'ex dipendente di Intesa Sanpaolo che dalla sua postazione di lavoro a Bisceglie ha spiato migliaia di movimenti bancari di politici, personaggi noti del mondo dello spettacolo e dello sport e anche di gente comune. Intanto Intesa Sanpaolo si scusa e assicura: "Quanto avvenuto non dovrà più accadere". Poi afferma che "non c'è stato alcun problema di sicurezza informatica", rispetto alla quale la banca si "colloca nelle migliori posizioni internazionali".

Conti spiati da Coviello - l'inchiesta dopo la denuncia di un noto docente di Medicina : chi è Antonio Moschetta - Un fantasma. A Bitonto il nome di Vincenzo Coviello, noto per aver "spiato" nei conti dei correntisti, famosi e non, di Intesa Sanpaolo, non dice nulla a nessuno. Molti non riescono ad... (Quotidianodipuglia.it)