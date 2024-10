Justcalcio.com - I calciatori della Liga che non hanno ancora debuttato in questa stagione

(Di lunedì 14 ottobre 2024) 2024-10-13 15:33:22 Cari lettori di JustCalcio.com, vi proponiamonews sullaspagnola appena arrivata in redazione: ESono state giocate nove partite di campionato ed è arrivata però la prima sosta per le Nazionali. Sono diversi i giocatori in campo che nonpotuto iniziare il loro percorso incon le loro squadre.sia a causa di infortuni che di altre circostanze. Tra le sei squadre che occupano i posti europei, ben 9 giocatori non sannocosa significhi indossare la magliapropria squadra in. Lui Barcellonaleaderclassifica, non puòcontare Araújo E Gavi. L’uruguaiano si è infortunato durante la partita Coppa America e, se le scadenze previste verranno rispettate, potrebbe tornare nella squadra di Hansi Flick alla fine dell’anno.