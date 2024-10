Highlights e gol Taranto-Picerno 1-0: Serie C 2024/25 (VIDEO) (Di lunedì 14 ottobre 2024) Gli Highlights e le azioni salienti di Taranto-Picerno 1-0, match della nona giornata del girone C di Serie C 2024/2025. Decisivo un gol di Battimelli che al 95? sfrutta un calcio d’angolo dalla destra e svetta più in alto di tutti spedendo la palla all’incrocio dei pali. Niente da fare per Merelli che poco prima aveva salvato la porta del Picerno, che perde così l’imbattibilità . Prima vittoria stagionale per il Taranto. Highlights e gol Taranto-Picerno 1-0: Serie C 2024/25 (VIDEO) SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Glie le azioni salienti di1-0, match della nona giornata del girone C di/2025. Decisivo un gol di Battimelli che al 95? sfrutta un calcio d’angolo dalla destra e svetta più in alto di tutti spedendo la palla all’incrocio dei pali. Niente da fare per Merelli che poco prima aveva salvato la porta del, che perde così l’imbattibilità . Prima vittoria stagionale per ile gol1-0:/25 () SportFace.

