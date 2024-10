Guida senza casco e coltelli. Controlli dei carabinieri tra Chiaia e centro storico (Di lunedì 14 ottobre 2024) NAPOLI . I carabinieri della compagnia Napoli centro hanno setacciato le strade di Chiaia e del centro storico. Durante il servizio straordinario di controllo del territorio hanno denunciato un 16enne. Il ragazzino – trovato a vicoletto Sant’Arpino – è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico. Continua l’azione di contrasto ai parcheggiatori abusivi con 4 persone denunciate sorprese nell’attività illecita, nonostante fossero già sottoposti a Dacur, tra via Orsini, via Imbriani e via Carducci. Sono 41 le contravvenzioni al codice della strada in danno di autisti indisciplinati dove la fa da padrone la Guida senza casco. Saranno 10 gli scooter sequestrati. L'articolo Guida senza casco e coltelli. Controlli dei carabinieri tra Chiaia e centro storico proviene da PRIMACAMPANIA - NEWS24ORE. Primacampania.it - Guida senza casco e coltelli. Controlli dei carabinieri tra Chiaia e centro storico Leggi tutta la notizia su Primacampania.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) NAPOLI . Idella compagnia Napolihanno setacciato le strade die del. Durante il servizio straordinario di controllo del territorio hanno denunciato un 16enne. Il ragazzino – trovato a vicoletto Sant’Arpino – è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico. Continua l’azione di contrasto ai parcheggiatori abusivi con 4 persone denunciate sorprese nell’attività illecita, nonostante fossero già sottoposti a Dacur, tra via Orsini, via Imbriani e via Carducci. Sono 41 le contravvenzioni al codice della strada in danno di autisti indisciplinati dove la fa da padrone la. Saranno 10 gli scooter sequestrati. L'articolodeitraproviene da PRIMACAMPANIA - NEWS24ORE.

