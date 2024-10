Grifo, avanti nel silenzio. Serve una svolta subito (Di lunedì 14 ottobre 2024) La società di Javier Faroni, attualmente in Argentina al pari del suo consigliere Triulzi, non prende provvedimenti di alcun tipo dopo la seconda sconfitta casalinga del Perugia e un trend che fa preoccupare. Un mese di lavoro, lasciano intuire, è troppo poco per poter cambiare le carte in tavola, soprattutto ci sono situazioni che avrebbero la precedenza. Ma l’ambiente vuole risposte: perché il credito importante di cui ha goduto la società solo per aver rilevato il club da Massimiliano Santopadre, rischia di esaurirsi in fretta. Tra le questioni più calde c’è la posizione di Alessandro Formisano: il tecnico resta alla guida del Perugia nonostante i risultati deludenti della squadra biancorossa. L’allenatore del Grifo in alcune circostanze ha avuto attenuanti importanti, ma il club è stato fino ad ora piuttosto latitante sul piano sportivo. Sport.quotidiano.net - Grifo, avanti nel silenzio. Serve una svolta subito Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di lunedì 14 ottobre 2024) La società di Javier Faroni, attualmente in Argentina al pari del suo consigliere Triulzi, non prende provvedimenti di alcun tipo dopo la seconda sconfitta casalinga del Perugia e un trend che fa preoccupare. Un mese di lavoro, lasciano intuire, è troppo poco per poter cambiare le carte in tavola, soprattutto ci sono situazioni che avrebbero la precedenza. Ma l’ambiente vuole risposte: perché il credito importante di cui ha goduto la società solo per aver rilevato il club da Massimiliano Santopadre, rischia di esaurirsi in fretta. Tra le questioni più calde c’è la posizione di Alessandro Formisano: il tecnico resta alla guida del Perugia nonostante i risultati deludenti della squadra biancorossa. L’allenatore delin alcune circostanze ha avuto attenuanti importanti, ma il club è stato fino ad ora piuttosto latitante sul piano sportivo.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Grifo - passi avanti verso la firma. Fg e Academy cambiano le carte in tavola - Nel contratto preliminare Faroni avrebbe preso l’80 per cento e Santopadre il 20 per cento, con l’attuale presidente che sarebbe rimasto fino a giugno prossimo. Rimasta invariata la prima tranche di pagamento che verrà liquidata al momento dell’atto: 300mila euro per iniziare. Ma nel corso di questi giorni a creare disaccordo (dopo la questione-Iannoni) sarebbe stata la differente valutazione del ... (Sport.quotidiano.net)

Montevago-Seghetti - Grifo avanti in Coppa. Il Perugia stende il Pineto nel primo tempo - Bartolomei ci prova su punizione (22’), un minuto dopo il Pineto resta in 10 per l’espulsione di Marafini. Il Grifo parte avanti e mantiene la posizione per tutto il primo tempo, aggressivo e propositivo. Dopo 15 minuti, Formisano lancia Marconi, al debutto al posto di Palsson, meno brillante rispetto a una settimana fa, dentro pure Ricci per Seghetti. (Sport.quotidiano.net)