Giardini: "Pogacar un extra-terrestre, ma Evenepoel e Van der Poel hanno saputo ritagliarsi un ruolo" (Di lunedì 14 ottobre 2024) Siamo in chiusura di questa stagione ciclistica internazionale ed è spettato al Giro di Lombardia porre la parola fine. Tadej Pogacar ha dato un seguito alla sua Legacy in una stagione a dir poco straordinaria. Realizzare l'accoppiata Giro d'Italia-Tour de France nello stesso, che mancava da 26 anni e riuscita solo a sette uomini nella storia, bastava e avanza. Pogacar però è andato in segno, però, in maniera perentoria nei Mondiali e mettendo a referto due sigilli nelle Classiche Monumento, con quattro Giri di Lombardia di fila come soltanto Fausto Coppi e la gioia alla Liegi-Bastogne-Liegi. E il modo in cui ha fatto propria la Classica delle foglie morte, con 3? di margine sul belgo Remco Evenepoel, la dice lunga. Di questo e di altro ha parlato Gian Luca Giardini nel corso dell'ultima puntata di Bike Today, in onda sul canale Youtube di OA Sport.

Ciclismo - Pogacar stellare : tutti i numeri della sua stagione - Insomma, un quadro quasi perfetto nel quale l'unica sbavatura, per espressa dichiarazione del diretto interessato, è stata la pennellata infelice alla Milano-Sanremo, nella quale Pogacar si è classificato 'solo' terzo: un evento raro che però, alla luce di un percorso nel quale è difficile fare la differenza, rischia di diventare la spia di una vera e propria ossessione nei confronti della corsa ... (Sport.quotidiano.net)

Ciclismo - Tadej Pogacar : “Mondiali ultimo obiettivo per una stagione perfetta” - Questo era l’ultimo grande obiettivo del mio 2024 dopo una stagione perfetta. Una corsa molto dura, ma è stato incredibile. Dopo una stagione del genere mi ero messo molta pressione addosso, sentivo la pressione del team perché sentivo che fosse una giornata in cui non potevo sbagliare – afferma ai microfoni dei giornalisti dopo la corsa – Siamo venuti qui per il successo. (Oasport.it)

Tour de France. Tadej Pogacar ha chiuso i suoi tre mesi perfetti in una stagione perfetta - Sempre loro, i migliori tre del Tour de France, i migliori anche nell’ultima tappa di questo Tour de France che non si è concesso una passerella finale, ma ha trasformato in una lunghissima passerella iper competitiva, buona per appassionare una folla immensa di persone che se ne è fregata del mare della Costa Azzurra per venire a vedere quei corridori che ci hanno regalato tre settimane di ... (Ilfoglio.it)