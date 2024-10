Liberoquotidiano.it - Gender, Pro Vita Famiglia: la testimonianza della detransitioner Luka Hein a Roma: "La comunità Lgbt mi ha ingannata. Nessuno nasce nel corpo sbagliato"

(Di lunedì 14 ottobre 2024), 14 ott. (Adnkronos) - "Sono statadallaqia+, che ai miei disagi da adolescente, alla mia confusione, alle mie paure ha risposto con la dittatura del pensiero unico, con l'unica e sola strada dell'ideologiasenza neanche ipotizzare per me alternative o strade diverse da quellatransizione di genere. Ecco dunque che attivisti, medici faziosi e quelli che credevo amici mi hanno spinto a cambiare genere, ad assumere farmaci, ad arrivare alla doppia mastectomia addirittura a 16 anni e hanno letteralmente ricattato i miei genitori, facendo loro credere che se non fossi diventato un uomo sarei finita per essere una donna morta, magari forse suicida. Tutto ciò è capitato a me ma succede quotidianamente a migliaia di giovani, vittime dell'approccio affermativo".