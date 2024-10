Gaza, raid israeliano su ospedale Al-Aqsa: diversi morti (Di lunedì 14 ottobre 2024) Diverse persone sono state uccise e decine di altre sono rimaste ferite in un attacco israeliano che ha colpito le tende dei palestinesi sfollati all’interno dell’ospedale Al-Aqsa di Deir Al-Balah, nel centro della Striscia di Gaza. Nel video diffuso dall’Associated Press si vedono diverse tende incendiate mentre alcuni palestinesi cercavano impotenti di spegnere l’incendio. L’Idf afferma di aver colpito i terroristi che operavano da un centro di comando all’interno del complesso e ha accusato Hamas di nascondersi tra i civili e di utilizzare strutture come gli ospedali per operazioni terroristiche. Lapresse.it - Gaza, raid israeliano su ospedale Al-Aqsa: diversi morti Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Diverse persone sono state uccise e decine di altre sono rimaste ferite in un attaccoche ha colpito le tende dei palestinesi sfollati all’interno dell’Al-di Deir Al-Balah, nel centro della Striscia di. Nel video diffuso dall’Associated Press si vedono diverse tende incendiate mentre alcuni palestinesi cercavano impotenti di spegnere l’incendio. L’Idf afferma di aver colpito i terroristi che operavano da un centro di comando all’interno del complesso e ha accusato Hamas di nascondersi tra i civili e di utilizzare strutture come gli ospedali per operazioni terroristiche.

Israele Libano news live - raid israeliano contro un ospedale a Gaza : “Distrutto comando di Hamas”. Drone Hezbollah buca le difese : 4 soldati morti - ''La situazione è grave, ma la missione resta'' ha confermato il portavoce di Unifil Andrea Tenenti a Rainews24. (Photo by Menahem KAHANA / AFP) . Live PHOTO TAKEN DURING A CONTROLLED EMBED TOUR WITH THE ISRAELI ARMY AND SUBSEQUENTLY EDITED UNDER MILITARY SUPERVISION -- This picture taken on October 13, 2024 shows an Israeli battle tank entering Lebanon from northern Israel at the ... (Quotidiano.net)

Media - cinque bambini uccisi a Gaza in un raid israeliano - Il Guardian ricorda, citando Save the Children, che dallo scorso ottobre, più di 16. 400 bambini sono morti a Gaza nei raid. L'agenzia di stampa palestinese Wafa riferisce che cinque bambini sono rimasti uccisi oggi in un attacco aereo israeliano nel nord di Gaza. I bambini stavano giocando vicino a un bar nella zona di Al-Shati quando sono stati uccisi da un attacco con droni, precisa l'agenzia. (Quotidiano.net)