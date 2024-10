“G7 disabilità, faremo la storia”. L’Umbria capitale dell’inclusione, a Solfagnano la Carta dei diritti (Di lunedì 14 ottobre 2024) Assisi, 14 ottobre 2024 – “A noi non piacciono le cose facili perché per ottenere risultati importanti serve impegno, dedizione, cuore e coraggio e oggi ad Assisi insieme iniziamo una nuova sfida. L’abbiamo colta per raggiungere la città di Assisi dove abbiamo messo in campo un meraviglioso gruppo di associazioni, di volontari e di persone che si sono date una mano e hanno reso possibile a tutti di raggiungere la città. Con noi in piazza ci sono le famiglie, le associazioni e il mondo del terzo settore, perché solo uniti mondo delle istituzioni, mondo del terzo settore e mondo privato possiamo fare di più e meglio. Questa è la sfida per il futuro”. Parola del ministro Alessandra Locatelli, aprendo oggi la cerimonia di inaugurazione del G7 Disabilita e Inclusione ad Assisi nella piazza della Basilica inferiore. Lanazione.it - “G7 disabilità, faremo la storia”. L’Umbria capitale dell’inclusione, a Solfagnano la Carta dei diritti Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Assisi, 14 ottobre 2024 – “A noi non piacciono le cose facili perché per ottenere risultati importanti serve impegno, dedizione, cuore e coraggio e oggi ad Assisi insieme iniziamo una nuova sfida. L’abbiamo colta per raggiungere la città di Assisi dove abbiamo messo in campo un meraviglioso gruppo di associazioni, di volontari e di persone che si sono date una mano e hanno reso possibile a tutti di raggiungere la città. Con noi in piazza ci sono le famiglie, le associazioni e il mondo del terzo settore, perché solo uniti mondo delle istituzioni, mondo del terzo settore e mondo privato possiamo fare di più e meglio. Questa è la sfida per il futuro”. Parola del ministro Alessandra Locatelli, aprendo oggi la cerimonia di inaugurazione del G7 Disabilita e Inclusione ad Assisi nella piazza della Basilica inferiore.

Ad Assisi si è aperto il G7 inclusione e disabilità - Ad Assisi si è aperto il G7 inclusione e disabilità. Servizio di Vito D’Ettorre The post Ad Assisi si è aperto il G7 inclusione e disabilità first appeared on TG2000. . (Tv2000.it)

G7 Disabilità : Santangelo - Abruzzo presente ad Assisi per recepire novità in arrivo - “Si è trattato di una conferenza di alto profilo – ha aggiunto - che, per la prima volta, si apre alla comunità per accogliere istanze, idee e iniziative, l’Abruzzo è presente per recepire le novità sul tema del sociale e per promuovere una politica volta a garantire la piena realizzazione del potenziale di ogni individuo”. (Abruzzo24ore.tv)

Locatelli ad Assisi - si apre G7 inclusione e disabilità - Con la visita della ministra Alessandra Locatelli agli stand delle varie associazioni allestiti ad Assisi si è di fatto aperto il G7 inclusione e disabilità che per tre giorni porta in Umbria ministri e rappresentanti istituzionali da varie parti del mondo. Gli stand delle varie associazioni sono posizionati lungo viale San Francesco, ad Assisi. (Quotidiano.net)