Frenata Sasso Gialloblù raggiunti due volte

(Di lunedì 14 ottobre 2024) di Nicola Baldini Lo avevamo detto in fase di presentazione che, a, le partite che appaiono almeno sulla carta più abbordabili, sono quelle che riservano le maggiori difficoltà. Se ne è accorto il di Ivan Pedrelli che, dopo aver battuto nel giro di due settimane corazzate del calibro di Prato e Ravenna, non è riuscito ad andare oltre il 2-2 interno con la modesta Sammaurese. Sia chiaro, un pareggio non è mai un risultato da buttare in una categoria così complessa, resta il fatto che, essendo passato per duein vantaggio, il teamaveva assaporato una vittoria che, se centrata, lo avrebbe proiettato al secondo posto in classifica a pari merito col Forlì.