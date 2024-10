Donano attrezzature alle case di riposo in memoria dei loro cari scomparsi (Di lunedì 14 ottobre 2024) La Casa Residenza Anziani San Rocco di Fusignano ringrazia la famiglia Margotti e la famiglia Rossi per le importanti donazioni che hanno rivolto alla struttura in memoria dei loro cari. Un gesto di grande solidarietà con cui hanno scelto di migliorare le apparecchiature a favore degli ospiti Ravennatoday.it - Donano attrezzature alle case di riposo in memoria dei loro cari scomparsi Leggi tutta la notizia su Ravennatoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) La Casa Residenza Anziani San Rocco di Fusignano ringrazia la famiglia Margotti e la famiglia Rossi per le importanti donazioni che hanno rivolto alla struttura indei. Un gesto di grande solidarietà con cui hanno scelto di migliorare le apparecchiature a favore degli ospiti

