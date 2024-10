Daron Acemoglu, Simon Johnson e James A. Robinson hanno vinto il Premio per la loro ricerca sui divari di prosperità tra i paesi, in particolare su come la colonizzazione europea abbia portato alcune nazioni a essere ricche mentre altre a essere povere (Di lunedì 14 ottobre 2024) L’anno scorso, il Premio Nobel era andato alla storica dell’economia di Harvard Claudia Goldin per aver messo in luce le cause della disuguaglianza salariale e lavorativa tra uomini e donne. Nel 2024, il tema continua a essere la riduzione delle diseguaglianze, ma questa volta tra le enormi ricchezze esistente tra i paesi. A essere premiati «per aver dimostrato l’importanza delle istituzioni sociali per raggiungere questo obiettivo, una delle più grandi sfide del nostro tempo», sono stati Daron Acemoglu, Simon Johnson e James A. Robinson. Iodonna.it - Daron Acemoglu, Simon Johnson e James A. Robinson hanno vinto il Premio per la loro ricerca sui divari di prosperità tra i paesi, in particolare su come la colonizzazione europea abbia portato alcune nazioni a essere ricche mentre altre a essere povere Leggi tutta la notizia su Iodonna.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) L’anno scorso, ilNobel era andato alla storica dell’economia di Harvard Claudia Goldin per aver messo in luce le cause della disuguaglianza salariale e lavorativa tra uomini e donne. Nel 2024, il tema continua ala riduzione delle diseguaglianze, ma questa volta tra le enormizze esistente tra i. Apremiati «per aver dimostrato l’importanza delle istituzioni sociali per raggiungere questo obiettivo, una delle più grandi sfide del nostro tempo», sono statiA.

