Lanazione.it - Credito alle aziende, tassi, intelligenza artificiale: al via "Risk Academy"

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Firenze, 14 ottobre 2024 – Dal controllo di gestione almanagement, senza dimenticare l’, uno strumento ormai essenziale per gestire il rischio in ambito bancario. Prende il via domani il progetto "", un percorso formativo d’eccellenza nato dalla collaborazione tra l'Università di Firenze, Banca Cambiano 1884 S.p.A. e Cabel Industry S.p.A., rivolto agli studenti dei corsi di laurea magistrale in Accounting, Auditing e Controllo e Finance eManagement dell’Ateneo fiorentino. Gli studenti partecipanti affronteranno un ciclo di lezioni pratiche che mirano a fornire competenze avanzate nel mondo bancario e finanziario, grazie al contributo di docenti universitari e professionisti del settore.